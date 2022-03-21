В гостинице Ноябрьска нашли труп мужчины

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела погибшего мужчины в гостинице на промзоне Ноябрьска. В СУ СК Ямала не комментируют обстоятельства ЧП.

Информация об обнаружении погибшего появилась в группе «Независимый Ноябрьск» «Вконтакте» 21 марта 2022 года. Там говорится, что тело мужчины нашли в туалетной комнате.

Как стало известно агентству «Новый День» от собеседника в правоохранительных структурах, мужчина 1984 года рождения скончался 20 марта в одном из номеров гостиницы «Салют». По предварительным данным, к его смерти не причастны третьи лица. Причиной трагедии и решения свести счёты с жизнью могла стать ссора погибшего с близким человеком.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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