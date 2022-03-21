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Понедельник, 21 марта 2022, 14:34 мск

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Губернатор Артюхов присвоил почётное звание первому замдиректора департамента внутренней политики Егудасу

фото – сайт тюменского реготделения «Единой России»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов присвоил почётное звание первому заместителю директора департамента внутренней политики округа Дмитрию Егудасу. Распоряжение об этом подписано 11 марта 2022 года. С этого момента г-н Егудас является заслуженным работником органов государственной власти ЯНАО.

В документе говорится, что звание присваивается за «многолетнюю безупречную службу и высокий профессионализм».

Салехард, Наталья Ефремова

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