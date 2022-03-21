Губернатор Артюхов присвоил почётное звание первому замдиректора департамента внутренней политики Егудасу

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов присвоил почётное звание первому заместителю директора департамента внутренней политики округа Дмитрию Егудасу. Распоряжение об этом подписано 11 марта 2022 года. С этого момента г-н Егудас является заслуженным работником органов государственной власти ЯНАО.
В документе говорится, что звание присваивается за «многолетнюю безупречную службу и высокий профессионализм».
Салехард, Наталья Ефремова
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