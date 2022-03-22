На Ямал прибыли беженцы из Украины и поселились у родственников

На Ямал прибыли беженцы из Украины – они поселились у своих родственников. Централизованного прибытия не было, так что пункты временного размещения, подготовленные для граждан из зоны ЧС, пока пустуют. Об этом сообщили в правительстве Ямала.

По предварительным данным, самостоятельно в регион прибыли 36 человек из Украины. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на департамент гражданской защиты Ямала 22 марта 2022 года. Как уточнили в пресс-службе правительства округа в ответ на вопрос агентства «Новый День», прибывшие разместились в разных городах, но встали на учёт как беженцы.

Салехард, Юлия Фролова

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