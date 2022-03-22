российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 марта 2022, 14:26 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Нового Уренгоя

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Нового Уренгоя Андрей Мажаров. Об этом сообщает Муксун.fm со ссылкой на сведения от матери погибшего бойца Нины Мажаровой 22 марта 2022 года.

Семье сообщили о гибели военного 19 марта. Мужчину похоронят с остальными погибшими солдатами под Мариуполем – такова была его воля. «На Донбасс он отправился в 2015 году. Всё это время он безвыездно был там. Прощания не будет. Сегодня нам его друзья позвонили. Видно, у них до этого разговор был о том, что если что-то случится, остаться с ребятами. <…> Его там захоронят, это была его воля. Пусть так и будет», – сказала Нина Иосифовна журналистам.

Андрей Мажаров вырос в Новом Уренгое, окончил школу № 11, училище, поступил в институт. На Донбасс поехал, потому что не мог смотреть, как люди страдают. Поездку от родных скрыл, чтобы не расстраивать их. Но позже рассказал матери о службе.

По словам бывшей коллеги погибшего бойца Марины Семёновой, Андрей работал на станции Новый Уренгой составителем поездов. «Очень добрый и отзывчивый человек, никогда не грубил, помогал всем. Мы долгое время работали, всегда улыбался и говорил: «Не переживайте, девочки, справимся»,– пояснила девушка.

У Андрея Мажарова остался сын Михаил 16 лет. Парень учится в училище, которое заканчивал его отец.

В правительстве Ямала пока не сообщали о погибших в ходе спецоперации на Украине жителях региона.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,