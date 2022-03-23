Поисковая организация «Лиза Алерт» прекратила работу на Ямале из-за позиции северного отряда по Украине

Добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» прекратил свою работу на Ямале из-за несогласия по вопросу спецоперации в Украине и помощи, которую оказывает ямальский отряд. С 22 марта группа движения «Вконтакте» называется «Поисковый отряд ЯМАЛ». Об изменениях рассказал на странице этой группы глава отряда Игорь Заборовский.

«Уважаемые друзья, коллеги, земляки! С сегодняшнего дня, на основании коллективного голосования руководителей городских отделений и руководителей тематических направлений, ДПСО «ЛизаАлерт» прекращает свою деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции ЛизаАлерт по отношению к ситуации, происходящей в мире, и несовпадение интересов в отношении организации добровольческой деятельности актива отряда с позицией Председателя «ЛизаАлерт», – написал он.

И добавил, что ямальский отряд не прекращает деятельность, но он будет изменён. «Сделаем всё возможное, чтобы и далее безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными навыками на благо других людей», – заключил г-н Заборовский.

Сам он в своих аккаунтах поддерживает спецоперацию на Украине и российских солдат, которые сейчас находятся на территории этой страны. Отряд занимался сбором посылок российским солдатам. Согласно соцсети г-на Заборовского, он сам эти посылки доставляет.

Вероятно, в сообщении о том, что у председателя российского отряда иная позиция по вопросу международной политики, он имел в виду Григория Сергеева.

Надым, Наталья Ефремова

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