В Ноябрьске мужчину, который хотел получить секс за деньги, обманули на 50 тыс. рублей

В Ноябрьске мужчина хотел получить интимные услуги, но лишился 50 тыс. рублей, попавшись на уловки мошенников. 43-летний житель города вынужден был обратиться в полицию. Обстоятельства инцидента раскрывают в пресс-службе управления МВД Ямала.

«Мужчина на одном из интернет-сайтов нашел объявление о предоставлении платных интимных услуг. Решив воспользоваться предложением, он позвонил по указанному номеру телефона. Лжеадминистратор сайта пояснила, что необходимо предварительно оплатить услугу, что мужчина и сделал, переведя на указанный счёт 50 тыс. рублей. После этого на связь с ним никто не выходил», – уточнили в ведомстве.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»