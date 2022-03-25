В Новом Уренгое на городской площади девочки избили второклассницу

В Новом Уренгое восьмилетнюю школьницу избили три девочки прямо на городской площади. ЧП случилось 23 марта 2022 года. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция, пишет «МК-Ямал». Подробности конфликта раскрыла изданию мама пострадавшего ребёнка Наталия Шестакова.

«Это случилось вчера на городской площади, моя дочь гуляла возле горки. Она увидела, как девочка слепила снежок, налила на него квас и предложила маленькому ребёнку попробовать. Дочь сделала ей замечание, мол, зачем вы едите снег, он грязный, здесь собаки бегают. Девочка начала агрессировать, подошла ещё одна, она толкнула мою дочь – та упала на спину. Затем подошла третья девочка – всем лет по 10-11 – и они стали пинать мою дочку, каждая ударила с ноги. Она плакала и просила не делать этого», – уточнила женщина.

К счастью, серьёзных травм нет благодаря объёмной зимней одежде. Но ребёнок жалуется на боль в спине после падения. Мама пострадавшей обратилась в полицию. Одну из нападавших удалось найти.

«Мы с инспектором по делам несовершеннолетних вчера уже поймали одну из трёх девочек. Посмотрели записи с камер, она гуляла там же, где все случилось. Позвонили её маме, выяснилось, что дочка ей уже наврала: мать заявила, что на самом деле избили её ребенка. Я поговорила с этой девочкой, спросила, зачем она это сделала. Та ответила: «Не твоё дело». Кстати, все учатся с моей дочерью в одной школе», – рассказала Наталия.

Издание НУР24. приводит несколько иную версию событий, которую также изложила мама девочки. «Дочери 8 лет, она каталась на горке. Одна девочка начала лить какой-то напиток на снег. Моя дочь попросила этого не делать, на что девочка ответила ей грубо и кинула ей в лицо комок снега, облитый этим напитком. Потом подошла другая девочка, толкнула мою дочь, и она упала на бок. Те начали её бить по бедрам, потом со стороны легких. Дочь просила этого не делать и вся в слезах побежала домой. Моя средняя дочь затем пошла с ними разговаривать, те, естественно, извинились. Но мне теперь нужны родители этих девочек. Ведь в следующий раз они так могут сделать с другими маленькими детьми», – цитирует женщину издание.

В управлении МВД по ЯНАО подтвердили, что проводят проверку.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»