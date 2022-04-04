На выставку про COVID-19 и вакцинацию власти Ямала потратят 16 млн рублей из бюджета

На выставку про COVID-19 власти Ямала потратят 16 млн рублей. Субсидию в таком размере выделяют из окружного бюджета ГАУ «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского». Об этом сообщается на официальном сайте правительства округа. Назначение средств – выставочный проект «Люди и вирусы. Борьба за первенство мира».

Как сообщает пресс-служба правительства округа, экспозиция разработана специалистами Политехнического музея (г. Москва) с участием ведущих российских специалистов в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии. Она расскажет о вирусах и эпидемиях.

В том числе выставка ответит на главные вопросы о пандемии COVID-19. Судя по описанию пиар-блока правительства, выставка пропагандирует вакцинацию.

«Человечество убедилось, как сокрушительно и бесповоротно вирус может изменить жизнь каждого. Тем не менее, существующее средство борьбы с «неприятелем» – вакцина – всё ещё вызывает скепсис у немалого числа людей. Экспозиция предлагает посетителям глубже изучить явление пандемии и принять обоснованное решение о защите своего здоровья», – говорится в релизе окружных властей.

В том числе на выставке покажут микроскопы, лабораторное оборудование и расскажут о вирусах.

Экспозиция откроется 16 апреля и будет работать до 5 июля 2022 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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