На Ямале открыли необычный музей в мерзлотнике ФОТО

В посёлке Тазовский открыли необычный музей – музей вечной мерзлоты. Его обустроили в мерзлотнике на территории рыбодобывающего предприятия «Тазагрорыбпром». Об этом рассказывают 6 апреля 2022 года в правительстве Ямала.

Там уточняют – это второй по размеру в округе «природный холодильник». Первое место – у мерзлотника в Новом Порту.

«Долгие десятилетия мерзлотник использовался для хранения уловов и других продуктов. Мы провели здесь реставрацию и теперь здесь настоящий музей под землёй. Каждый желающий может посетить его и познакомиться с историей развития и становления Тазовского рыбозавода», – сказал глава района Василий Паршаков, которого цитируют в пресс-службе правительства округа.

В музее установили 30 ледяных скульптур – это упряжка оленей, нарты, туристические бренды Тазовского района – девушка сихиртя и шаман Тадебя, рыбак с уловом рыбы.

Посетить мерзлотник можно только предварительной записи.

В планах – обустройство фотозоны и места для проведения ненецких национальных свадеб.

Мерзлотник – это помещение площадью 1500 кв. м. Зимой температура в «холодильнике» –18 градусов, летом повышается до –8. Он обустроен в холме. Чтобы попасть внутрь, нужно спуститься на глубину 4 метра.

Он был построен в 1950-х годах прошлого века. Его использовали для хранения улова до 70-ых – потом на смену пришли промышленные холодильники.

Самый большой в мире мерзлотник – Новопортовский – до сих пор используется по назначению. Он является объектом культурного наследия. Известно о мерзлотниках в Гыде и Ямбурге Ямальского района, в Салехарде под Обдорским острогом.

Тазовский, Наталья Ефремова

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