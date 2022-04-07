Прокуратура нашла виновного в аварийном отключении света в Салехарде

Прокуратура оштрафовала компанию, из-за которой две улицы в Салехарде остались без электричества в январе 2022 года. Причиной инцидента стало то, что фирма без разрешения проводила земляные работы, спецтхеника задела электрический кабель.

Речь идёт о ЧП 26 января 2022 года, аварийное отключение электроэнергии коснулось ул. Республики и ул. Свердлова.

Виновник аварии – ООО «СтройГарант», которое осуществляло без разрешения земляные работы в районе гостиницы «Арктика».

«Прокуратура внесла руководителю коммерческой организации представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также по постановлению прокурора «СтройГарант» и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 3.9 Закона ЯНАО «Об административных правонарушениях» (проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа). Назначен штраф в 5 тыс. рублей», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Салехард, Наталья Ефремова

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