В Губкинском осудят преступную группу за «закладки» в Югре и на Ямале

В Губкинском будут судить преступную группу, которая занималась распространением наркотиков через «закладки». Это двое мужчин и девушка. Они действовали не только на территории Ямала, но и в соседней Югре.

«По данным следствия, в период с апреля по октябрь 2021 года злоумышленники осуществляли незаконный сбыт синтетических наркотических средств путём оборудования тайников и закладок в населённых пунктах Ямала и ХМАО. Незаконная деятельность велась дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, соцсетей, мессенджеров и электронных платёжных систем», – уточнили в СУ СК Ямала 7 апреля 2022 года.

В ходе расследования уголовного дела предъявлено обвинение:

– мужчине, 1981 г.р., в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконных сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконных сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере);

– мужчине, 1997 г.р., в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«а» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконных сбыт наркотических средств организованной группой в значительном размере), ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконных сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере);

– девушке, 2003 г.р., в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконных сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконных сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В отношении всех трёх фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Губкинский, Юлия Фролова

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