В Лабытнанги УК заплатит 150 тыс. рублей за повреждённый снегом с крыши автомобиль

В Лабытнанги накажут управляющую компанию за то, что сошедший снег с крыши жилого дома повредил автомобиль. ЧП случилось в январе 2022 года во дворе дома Восточная, 16. Обстоятельства инцидента раскрывают в прокуратуре Ямала 11 апреля 2022 года.

«Прокуратура Лабытнанги провела проверку соблюдения требований законодательства ООО «Комфортный дом». В связи с ненадлежащим осуществлением организацией управления многоквартирным домом скопившаяся на крыше дома снежная масса, при падении, причинила ущерб автомобилю», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Прокурор города внёс представление, в отношении управляющей компании и её директора возбудили административные дела по ч. 1 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Виновные лица привлечены к штрафу на общую сумму 150 тыс. рублей.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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