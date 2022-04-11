В Ноябрьске мужчина открыл стрельбу по соседу после ссоры во дворе

В Ноябрьске мужчина обстрелял соседа из-за бытовой ссоры. ЧП случилось 10 апреля 2022 года. Полиция возбудила уголовное дело по ч.2. ст.213 УК РФ – хулиганство с применением оружия. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на данные пресс-службы УМВД Ямала.

По сведениям журналистов, житель Ноябрьска ремонтировал во дворе на улице Магистральная трактор и поссорился с соседом. Сосед открыл стрельбу и ранил неприятеля дробью. Уточняется, что пострадавший – мужчина 58 лет. У него ранения в области поясницы и голени.

«Оружие зарегистрировано, сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего», – сообщили в управлении МВД по ЯНАО «МК Ямал».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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