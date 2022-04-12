В Ноябрьске подростки обстреляли маму с ребёнком

Подростки обстреливали прохожих в Ноябрьске из окна, пострадавшими оказались женщина и её ребёнок. С подростками будет работать комиссия по делам несовершеннолетних, им около 13 лет. Об этом сообщает «Ноябрьск 24» со ссылкой на данные полиции.

Сообщение о ЧП появилось 11 апреля вечером в группе «Происшествия Ноябрьск» «Вконтакте». Женщина опубликовала фото головы ребёнка с небольшой ссадиной и указала, что такую ранку её дочь получила в результате выстрела неизвестных во дворе домов Магистральная 111, 111Ф. Автор поста сообщила, что и сама попала под обстрел и тоже получила удар пулей по голове. Женщина написала заявление в полицию. 12 апреля она написала, что нашла на месте происшествия пластмассовую пулю.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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