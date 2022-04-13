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Среда, 13 апреля 2022, 08:19 мск

Новости Ямал

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На Ямале помогавший заключённым сотрудник колонии осужден на 10 лет тюрьмы

На Ямале осудили бывшего сотрудника колонии. Он получал взятки от заключённых, а в обмен разрешал им пользоваться телефоном. Обстоятельства преступления раскрывают в прокуратуре Ямала 13 апреля 2022 года.

«В 2017-2018 годах бывший начальник оперативного отдела исправительного учреждения получил взятки от двух заключённых на сумму 875 тыс. рублей за возможность пользоваться телефоном, а также обеспечение им послабления в режиме содержания», – уточняют в надзорной инстанции.

Ему придётся провести 10 лет в колонии строго режима. Он также должен выплатить штраф в 3,75 млн рублей. По решению суда бывший сотрудник учреждения системы ФСИН лишён права занимать должности на госслужбе. Кроме того, с осуждённого в доход государства будет взыскано 370 тыс. рублей, полученные в качестве взятки.

Начальник оперативного отдела признан виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка); ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в значительном размере; ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства) (2 эпизода).

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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