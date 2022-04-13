В Салехарде накажут мужчину, обматерившего в домовом чате соседку

Прокуратура защитила от грубого соседа жительницу одного из домов в Салехарде.

Женщина пожаловалась на то, что сосед в домовом чате в мессенджере «Вайбер» обозвал её. Прокурор города в отношении молодого человека возбудил административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершённое публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»). Суд оштрафовал его на 5 тыс. рублей.

Словесный конфликт произошёл в чате группы «Полярный круг жильцы».

Салехард, Наталья Ефремова

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