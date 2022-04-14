В Новом Уренгое во время драки в кафе убили мужчину

Драка в кафе Нового Уренгоя закончилась смертью одного из участников. ЧП случилось в ночь на 10 апреля 2022 года. Возбуждено уголовное дело. Одному из участников уже предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ). Подробности ссоры раскрывают в следственном управлении СК Ямала 14 апреля.

«По данным следствия, в кафе между двумя посетителями возникла ссора. Они вышли на улицу. Там 38-летний мужчина нанёс несколько ударов кулаком в голову своему 40-летнему оппоненту. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления», – говорится в сообщении следователей.

Обвиняемый находится под стражей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»