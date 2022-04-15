В Салехарде аптеку накажут за отравление студентки «аптечным наркотиком»

В Салехарде девушка отравилась препаратом «баклосан», который используют для лечения рассеянного склероза, при черепно-мозговых травмах, церебральном параличе. Студентка купила его в аптеке. Фармацевт продала лекарство без рецепта, хотя он необходим. Аптеку накажут. Проверку по факту ЧП проводила прокуратура Ямала, там и раскрывают обстоятельства инцидента 15 апреля 2022 года.

Пострадавшая – несовершеннолетняя. Она купила медикаменты без назначения врача в аптеке «Ригла».

«После приёма указанного препарата девушка поступила в приёмное отделение скорой помощи с отравлением, экспертом вынесено заключение о причинении легкого вреда здоровью. Прокурор города направил иск в суд о взыскании с аптечной сети компенсации причинённого морального вреда. Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу девушки взыскано 50 тыс. рублей», – рассказали в надзорной инстанции.

Отметим, это далеко не первое отравление несовершеннолетних указанным миорелаксантом. Его ещё называют «аптечным наркотиком» в связи с тем, что лекарство используют зависимые люди. Летом 2021 года группу троих подростков обнаружили в квартире в Тобольске – они употребляли «баклосан» и впали в кому. К счастью, их удалось спасти.

Салехард, Наталья Ефремова

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