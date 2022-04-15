На Ямале осудили водителя «Мазды», который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП

На Ямале осудили водителя Mazda CX-5, по вине которого погибли две женщины. Мужчина сел за руль пьяным, нарушил правила и стал инициатором ДТП на трассе Сургут-Салехард в Пуровском районе. ДТП случилось 1 августа 2020 года. Прокуратура Ямала 15 апреля 2022 года сообщает о приговоре виновнику аварии.

Осуждённому 27 лет.

«Ночью 1 августа 2020 г. мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. Он двигался со скоростью, значительно превышающей 90 км/ч, не выдержал необходимую безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля. В результате допустил столкновение с ВАЗ, в котором помимо водителя находилось 2 взрослых пассажира и ребёнок. В результате ДТП один из пассажиров автомобиля ВАЗ скончался на месте, а второй пассажир – через 26 дней в больнице, водитель и ребёнок получили множественные телесные повреждения», – напоминают обстоятельства ДТП в надзорной инстанции.

О той аварии рассказывали журналисты. ТРК «Луч» сообщало, что нетрезвый водитель ехал на Mazda CX-5, а пострадавшие – на ВАЗ 21120. Ребёнку в тот момент было 4 года.

Водителя иномарки признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Ему придётся провести 9 лет в колонии-поселении. Он также лишён прав на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и прокурора в интересах ребенка, в качестве компенсации морального вреда с виновного взыскано 2,4 млн рублей.

Губкинский, Наталья Ефремова

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