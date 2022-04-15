На Ямале в 201 году стали больше пить и травиться алкоголем

На Ямале жители стали больше пить, также выросло число отравлений спиртосодержащей жидкостью. Такие выводы сделали санитарные врачи по итогам 2021 года.

При этом в окружном управлении Роспотребнадзора отмечают: официальная статистика продаж алкоголя не отражает реальную картину, так как не учитывает фальсификат.

«В ЯНАО в 2021 году показатель потребления учтённого алкоголя составил 11 л (2020 – 10,9 л, 2018 – 10,5 л, 2017 – 10,2 л) абсолютного алкоголя на душу населения. Почти 11% от продаж всего алкоголя в 2021 году составила продажа крепких спиртных напитков», – говорится в докладе управления по итогам года.

От отравлений алкоголем страдают в том числе дети и подростки. Из-за отравлений в прошлом году погибли 24 жителя региона.

«В округе отмечается тенденция к увеличению уровня алкогольных отравлений, в том числе и со смертельным исходом. Всего в 2021 году зарегистрировано 52 случая острых отравлений алкоголем и его суррогатами (2020 – 52 случая, 2019 – 38, 2018 – 33, 2017 – 43, 2016 – 45, 2015 – 53, 2014 – 44). Из них среди детей до 14 лет зарегистрировано 5 случаев отравлений (10%), среди подростков 15-17 лет – 10 случаев (19,2 %), среди взрослого населения – 37 случаев (71,2%). При этом 24 случая со смертельным исходом», – рассказали в управлении РПН Ямала.

Особенно неблагоприятная ситуация по отравлениям алкоголем и суррогатами сложилась в крупных городах: Новом Уренгое, Салехарде, Ноябрьске.

«Ситуация, сложившаяся в автономном округе, требует пристального внимания как со стороны органов исполнительной власти, так и со стороны правоохранительных органов», – обращают внимание санитарные врачи.

Салехард, Юлия Фролова

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