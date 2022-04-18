На Ямале осудят мужчину за брошенный окурок, из-за которого возник пожар и погиб человек

В Надымском районе будут судить мужчину, по вине которого погиб во время пожара 50-летний жилец общежития. ЧП случилось 23 ноября 2021 года в посёлке Пангоды. Как выяснили следователи, поджог устроил 38-летний знакомый погибшего. Он намеренно бросил окурок в кучу мусора, которая находилась за стенкой от квартиры погибшего (в общей душевой).

Возник пожар. 50-летний мужчина отравился угарным газом.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование завершено – материалы следователи передают в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СК Ямала 18 апреля 2022 года.

Ранее в ПЧ по охране п.г.т. Пангоды ОПС ЯНАО сообщали, что огонь вспыхнул в 22:03 в жилом двухэтажном деревянном доме по адресу ул. Энергетиков, д. 31. На пожаре было задействовано 14 человек личного состава и 3 единицы техники. По прибытию работников ПЧ наблюдался дым из окон 1-го и 2-го этажа, сильное задымление в 1-ом подъезде и коридоре на 1-ом и 2-ом этажах. В ходе проведения разведки обнаружено открытое горение в помещении душевой комнаты на первом этаже.

Надым, Юлия Фролова

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