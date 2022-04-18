Автобус с вахтовиками перевернулся в ЯНАО из-за уснувшего водителя

В минувшие выходные на трассе Сургут-Салехард в Пуровском районе Ямала перевернулся автобус с вахтовиками. Предварительная причина – воитель уснул за рулём ЧП случилось рано утром 16 апреля.

«В 05:48 на 292 километре автодороги Сургут-Салехард водитель пассажирского автобуса «YUTONG» совершил опрокидывание автобуса на обочину автодороги. К месту происшествия были направлены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. В ликвидации происшествия были привлечены работники окружной противопожарной службы ЯНАО», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС Ямала.

Как добавляет Ямал1, предварительно, в салоне находились 17 пассажиров-вахтовиков. Они ехали из Нягани в Новый Уренгой. О пострадавших не сообщается.

На сайте МВД ЯНАО и ГИБДД ЯНАО информация о ДТП отсутствует.

Салехард, Наталья Ефремова

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