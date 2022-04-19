В Салехарде задержали продавцов нелегального алкоголя из Центральной Азии (ВИДЕО)

В Салехарде задержали злоумышленников, которые продавали по ночам несертифицированный алкоголь жителям столицы Ямала. Во время обысков у фигурантов изъяли более 2 тыс. бутылок с алкогольной продукцией. Известно, что нелегальной продажей алкоголя занималась группа выходцев одной из стран Центральной Азии.

«По данным следствия, в период 2021- 2022 годов двое мужчин, вводя покупателей в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара, сбывали в ночное время и дни, когда постановлением администрации города запрещена продажа алкогольной продукции, жителям города несертифицированную алкогольную продукцию. Лицензии на продажу спиртного у них не было. Предварительно, сумма выручки от продажи составила более 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении СУ СК Ямала.

Пока силовики не раскрывают, где злоумышленники брали фальсифицированный алкоголь. «Предпринимаются меры с целью установления полного круга лиц, участвующих в незаконном обороте алкогольной продукции», – добавляют следователи.

Как уточнили в РУ ФСБ по Тюменской области, в схеме участвовали группа выходцев из одной из стран Центральной Азии и другие пока неустановленные лица.

На видео, предоставленное СУ СК ЯНАО, видно, что силовики обнаружили в том числе бутылки водки в ящиках. Обыски прошли в помещении, где продавалось пиво (пояснений на видео нет, возможно, это магазин либо точка питания). На арестованных бутылках наклеены знаки, похожие на акцизные марки. Однако на наклейках указано, что они не являются акцизными марками. На коробках, которые фигурируют в материалах СУ СК ЯНАО и РУ ФСБ по Тюменской области, в том числе есть название «Хортиця».

Двое задержанных мужчин обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (хранение, розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершённые в крупном размере), п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершённые в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

В отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

фото - РУ ФСБ по Тюменской области

Салехард, Юлия Фролова

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