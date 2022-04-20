В Новом Уренгое мужчина два года домогался маленькой дочки своих друзей

В Новом Уренгое мужчина долгое время приставал к ребёнку своих друзей. Издевательства вскрылись, когда обеспокоенные поведением дочери родители отвели девочку к психологу. На приёме у специалиста ребёнок, подвергнувшийся домогательствам, рассказал об инцидентах. В отношении подозреваемого в педофилии мужчины было возбуждено уголовное дело, его осудили, сообщают в следственном управлении СК Ямала 20 апреля 2022 года.

Злоумышленнику 39 лет.

«Мужчина пользовался доверием со стороны семьи, с которой он поддерживал дружеские отношения. На протяжении 2020 – 2021 годов он оставался наедине с их малолетней дочерью, совершал иные действия сексуального характера в отношении ребёнка. Родители, встревоженные изменившимся поведением девочки, обратились весной 2021 года к психологу-педагогу, которая, установив контакт с ребёнком, выяснила, что произошло», – рассказали следователи.

Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным в совершении преступлений (три эпизода), предусмотренных п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ему придётся провести 14,5 лет в колонии строгого режима.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»