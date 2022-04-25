На Ямале расширяют список льготников, получающих современные системы измерения сахара в крови

Власти Ямала приняли решение оплачивать материалы для систем непрерывного мониторинга глюкозы для ещё одной категории граждан. Это инсулинозависимые пациенты от 18 до 23 лет с диабетом 1 и 2 типа, а также те, кто является малоимущим. Об этом сообщают в пресс-службе правительства автономного округа 25 апреля 2022 года. Сейчас в округе около 300 таких пациентов.

Льготы начнут действовать с 1 сентября 2022 года.

Ранее было принято решение, что такие системы из бюджета будут получать дети с сахарным диабетом 1 типа.

Как уточняют в правительстве региона, ранее семье пациента приходилось ежегодно тратить около 150 тыс. рублей на оборудование и расходные материалы для системы.

Такие системы позволяют сократить число проколов пальца для измерения уровня глюкозы.

Салехард, Наталья Ефремова

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