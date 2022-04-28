Между городами Салехард и Лабытнанги закрывают зимнюю переправу

С 30 апреля 2022 года между городами Салехард и Лабытнанги через реку Обь начинают курсировать воздушные подушки. Ледовая переправа прекращает работу. Об этом сообщают в пресс-службе правительства ЯНАО.

«С 30 апреля ежедневно с 06:45 до 23:00 для перевозки пассажиров будут курсировать два судна на воздушной подушке «Нептун-23». Стоимость проезда для взрослого составит 146 рублей, для ребёнка – 73 рубля. Провоз багажа – 14 рублей 60 копеек за 10 кг. Билеты можно приобрести в кассах павильонов. В прошлом году по маршруту Салехард – Лабытнанги и обратно в период межсезонья было выполнено 1 803 рейса, перевезено 40 946 пассажиров», – рассказал начальник дорожного ремонтно-экспуатационного управления АО «Ямалавтодор» Салехарда Артём Корякин, которого цитируют в пресс-службе.

Жителям предлагают задавать все вопросы по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8(34922) 7-17-04.

В 2021 году регион купил 2 новых судна на воздушной подушке. Они выйдут на маршруты Салехард-Катравож и Салехард-Лабытнанги после оформления документов.

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Лабытнанги, Салехард, Наталья Ефремова

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