На Ямале ввели льготы для ветеранов спецоперации: они получат поддержку без очереди

Власти Ямала ввели специальные льготы для участников спецоперации на Украине – в Луганской и Донецкой республиках. Они смогут в приоритетном порядке воспользоваться жилищными программами: для «Молодых семей», «Сотрудничество», а также получить выплату взамен земельного участка для многодетных семей. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона 28 апреля 2022 года.

Ветеранам боевых действий не нужно будет ждать очереди. Также преимуществом в получении льгот смогут воспользоваться члены семей погибших солдат и офицеров.

«В эти дни вся страна думает о наших солдатах и офицерах, которые защищают нашу Родину, отстаивают её интересы. Мы на местах должны принимать дополнительные меры, чтобы помогать семьям участников боевых действий. Поэтому решили в приоритетном порядке предоставлять им поддержку по нашим основным жилищным программам. В ближайшее время примем все необходимые документы, и семьи смогут обращаться в органы жилищной политики», – уточнил губернатор Дмитрий Артюхов.

По региональной программе для молодых семей ямальцы могут получить жилищный сертификат, который можно направить на покупку квартиры или погашение ипотеки. По программе «Сотрудничество» жители округа могут переехать на юг Тюменской области. Для многодетных семей на Ямале предоставляется выплата взамен земельного участка. Сумма зависит от состава и доходов семьи. Многодетная семья из пяти человек может получить до 2 млн рублей.

Чтобы воспользоваться льготой, семьям ветеранов нужно обратиться в жилищное управление в своём муниципалитете или в окружной департамент строительства и жилищной политики.

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Салехард, Юлия Фролова

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