В туалете поезда Уфа – Новый Уренгой нашли погибшего мужчину

Силовики проверяют обстоятельства гибели мужчины в поезде Уфа – Новый Уренгой. Тело погибшего нашли в туалете состава. Как пишет «Ямал 1», на шее у него были следы удушения. Погибшему 27 лет. О ЧП издание сообщает 28 апреля 2022 года.

В следственном управлении СК Ямала отметили, что проверка идёт. Рассматривается несколько версий, в том числе и ненасильственная смерть.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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