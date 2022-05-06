Новый Уренгой, Лабытнанги и Губкинский отказались от салютов в День Победы

В Новом Уренгое, Губкинском и Лабытнанги не будет салюта на 9 мая. Такое решение приняли местные власти, пишет «Ямал 1». Причина отказа от праздничных фейерверков не уточняется.
При этом наличие салюта на День Победы подтвердили в Салехарде, Надыме, Муравленко, Ноябрьске, Тарко-Сале.
Получить комментарии о причинах отмены салюта в администрациях трёх городов пока не удалось. Разъяснений и заявлений глав в этих муниципалитетах также не было.
Новый Уренгой, Юлия Фролова
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