Глава Салехарда Титовский купил снегоход

Глава Салехарда Алексей Титовский отчитался о доходах в 2021 году. За прошлый год мэр столицы Ямала заработал 9,8 млн рублей. Это меньше 2020 года – тогда он задекларировал 12,6 млн рублей.

Г-н Титовский купил новый снегоход. Помимо двух автомобилей «Тойота» и «Шевроле» у него в собственности появился снегоход «Ямаха».

Также в его собственности участок, дом, квартира, доля участка и доля в нежилом помещении.

Салехард, Наталья Ефремова

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