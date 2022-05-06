Мэр Губкинского Гаранин обещал найти вандалов, сорвавших знамя победы и флаг с фасада дома (ВИДЕО)

Глава Губкинского Андрей Гаранин обещал, что хулиганов, которые сорвали знамя победы и флаг России с фасада дома, найдут. Он заявил, что возмущён поступком неизвестных. Речь идёт об инциденте, который произошёл 6 мая 2022 года. О нём рассказали в группе «Губкинский.ком» «Вконтакте».

«Срочно. Этим утром два молодых дегенерата сорвали российский триколор с 7 дома в 9 микрорайоне. Срывая, они пропагандировали, орали на весь двор высказывания в адрес нашей с вами страны. На месте сейчас много полицейских, и мы уверены, эти подонки будут найдены и наказаны по всей строгости закона», – написано в сообществе под видеозаписью с места происшествия.

Г-н Гаранин высказался в своём телеграм-канале вечером.

«Уважаемые губкинцы, земляки, я также, как и вы, возмущён тем фактом, что вандалы сорвали знамя Победы с фасада дома. Мы обязательно узнаем, кто это сделал – работа правоохранительными органами уже ведётся!», – написал он.

Губкинский, Наталья Ефремова

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