Губернатор ЯНАО Артюхов уравнял в доходах своих замов

Доходы заместителей губернатора ЯНАО в 2021 году оказались почти одинаковыми – в районе 18-19 млн рублей в год. Таким образом, как утверждают источники в правительстве, глава региона хочет создать единые условия для работы своих замов, а поощрения выписывать только за серьёзные достижения. Судя по опубликованным декларациям, премии удостоились редкие чиновники.

Разница сумм в декларациях, по данным источника, обусловлена не зарплатными колебаниями, а другими причинами. «Кто-то продал недвижимость, у кого-то акции, дивиденды. Поэтому цифры разные. Но зарплата у всех замов стала плюс-минус одинаковая», – делится инсайдер.

Глава региона Дмитрий Артюхов отчитался о годовом доходе в размере 26,4 млн рублей. Как и годом ранее, у губернатора в собственности земельный участок, легковой автомобиль «Ауди» и машиноместо. В прошлом году добавилась квартира площадью 111 квадратных метров, для покупки которой он, как сообщалось в СМИ, взял ипотеку.

Первый заместитель губернатора Ямала Александр Калинин, ответственный за состояние экономики, задекларировал 19,2 млн рублей.

Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова, куратор социальной сферы– 21,8 млн рублей (она, по словам собеседника в окружной администрации, продала квартиру).

Заместитель губернатора Александр Подорога отчитался о доходах в 19,9 млн рублей.

Заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов задекларировал 19,2 млн рублей.

Заместитель губернатора, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев заработал за год 14,1 млн рублей (назначен в сентябре исполняющим обязанности замгубернатора).

Давние лидеры зарплатных рейтингов ямальского правительства Александр Мажаров, глава департамента внешних связей (33,9 млн рублей) и глава Депфина Альбина Свинцова (31,5 млн рублей) сохранили эти позиции и в 2021 году.

Заместитель губернатора, директор департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей Карасёв задекларировал 24,9 млн рублей (из декларации исчезла одна квартира). Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Ямала Ирина Новосёлова лишилась всей недвижимости (квартира и земельный участок) и при этом задекларировала 26 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»