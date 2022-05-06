Мэр Нового Уренгоя Воронов рассказал, кто пишет ему посты в тг-канал

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов пишет свои посты в телеграм-канал сам, однако у него есть помощник, который проверяет грамотность. Об этом сам г-н Воронов заявил во время прямого эфира в телеграм-канале «Сова сказала» 6 мая 2022 года.

«Веду канал сам. У меня есть помощник, который проверяет мою грамотность, придаёт лоска (текстам – прим.ред). Не хочется выглядеть не совсем учёным, хотя у меня с русским языком проблем никогда не было», – рассказал мэр.

Он добавил, что сам читает комментарии в канале, иногда сам на них и отвечает, но чаще всего инициирует ответы от ответственных ведомств. «Стараемся доводить вопрос до логического завершения, то есть решить проблему», – объяснил градоначальник.

Г-н Воронов поделился своим мнением о том, что сейчас телеграм – это современный источник новостей. Он сам читает губернатора Дмитрия Артюхова и каналы других ямальских мэров.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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