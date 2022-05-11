Суд заставит «Ямалкоммунэнерго» заплатить за неисправную канализацию в Тазовском

Крупная коммунальная компания «Ямалкоммунэнерго» использовала неисправные канализационные очистные сооружения в посёлке Тазовский. А сточные воды сбрасывали прямо на землю. Прокуратура обратилась в суд, требуя, чтобы компания починила КОСы, рекультивировала землю и заплатила ущерб за сброс нечистот.

Суд апелляционной инстанции встал на сторону надзорной инстанции – все требования удовлетворены. Об этом сообщает прокуратура Ямала 11 мая 2022 года.

По версии ведомства, «Ямалкоммунэнерго» нарушил требования закона при эксплуатации канализационных очистных сооружений, в результате которых они пришли в ненадлежащее состояние. Трём земельным участкам общей площадью более 3,5 тыс. кв.м. причинили ущерб свыше 23 млн рублей.

«Суд первой инстанции обязал АО «Ямалкоммунэнерго» привести очистные сооружения в исправное состояние и рекультивировать земли. При этом требования о возмещении материального ущерба оставил без удовлетворения. Не согласившись с выводами суда, природоохранный прокурор обжаловал решение. 5 мая апелляционное представление прокурора удовлетворено», – заключили в надзорной инстанции.

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Тазовский район, Наталья Ефремова

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