Ямальских оленеводов научат гостеприимству

Власти Ямала хотят провести обучающую программу для представителей коренных малочисленных народов Севера. Она будет касаться развития туризма и будет называться «Школа гостеприимства для оленеводов». Для проведения семинара чиновники ищут подрядчиков. Стоимость двухдневного обучения – 250 тыс. рублей. В эту стоимость должны войти и кофе-брейки. Закупку проводит госучреждение «Агентство по развитию регионального туризма».
Предполагаемое количество участников обучения – от 1 5 до 25 человек. Семинар пройдёт в Тарко-Сале. Цель – повышение квалификации кадров, работающих в индустрии гостеприимства.
В том числе преподаватели должны разъяснить несколько тем коренным жителям.
- тренды национального гостеприимства;
- гостеприимство как фактор развития этнотуризма;
- основные мотивы туристов при посещении этнопарков;
- специфика работы с каждым из мотивов клиента;
- чек-лист для туристов;
- принцип разрешения конфликта.
В качестве преподавателей должны выступать не менее двух человек. Они должны иметь навыки работы с сотрудниками природно-этнографических комплексов, а также навыки работы на международных, федеральных, региональных проектах, образовательных программах.
Ранее губернатор Дмитрий Артюхов комментировал перспективы развития туризма на Ямале и отмечал, что наибольший интерес представляет западная часть: «Здесь есть горы – традиционный магнит всех туристов <…>. Помимо природных факторов, магнит для всей страны и иностранных туристов – культура народов Севера, она уникальна, она самобытна. Ради того, чтобы к ней прикоснуться, зайти в чум, попробовать национальную кухню, люди готовы приезжать издалека», – говорил весной прошлого года глава региона.
Он отмечал, что именно местные жители должны стать первыми и основными потребителями турпродукта.
«Мы понимаем, что у нас большой дефицит инфраструктуры. Мы понимаем, что нужно наполнять содержанием программу пребывания гостя. В ручном режиме мы научились уже это делать. Когда к нам приезжают небольшие делегации гостей, удаётся делать так, что у людей – это одно из лучших впечатлений в их жизни. <…> Теперь наша задача – постараться сделать это массовым продуктом», – пояснял Дмитрий Артюхов.
Салехард, Наталья Ефремова
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