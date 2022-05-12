Ямальских оленеводов научат гостеприимству

Власти Ямала хотят провести обучающую программу для представителей коренных малочисленных народов Севера. Она будет касаться развития туризма и будет называться «Школа гостеприимства для оленеводов». Для проведения семинара чиновники ищут подрядчиков. Стоимость двухдневного обучения – 250 тыс. рублей. В эту стоимость должны войти и кофе-брейки. Закупку проводит госучреждение «Агентство по развитию регионального туризма».

Предполагаемое количество участников обучения – от 1 5 до 25 человек. Семинар пройдёт в Тарко-Сале. Цель – повышение квалификации кадров, работающих в индустрии гостеприимства.

В том числе преподаватели должны разъяснить несколько тем коренным жителям.

тренды национального гостеприимства;

гостеприимство как фактор развития этнотуризма;

основные мотивы туристов при посещении этнопарков;

специфика работы с каждым из мотивов клиента;

чек-лист для туристов;

принцип разрешения конфликта.

В качестве преподавателей должны выступать не менее двух человек. Они должны иметь навыки работы с сотрудниками природно-этнографических комплексов, а также навыки работы на международных, федеральных, региональных проектах, образовательных программах.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов комментировал перспективы развития туризма на Ямале и отмечал, что наибольший интерес представляет западная часть: «Здесь есть горы – традиционный магнит всех туристов <…>. Помимо природных факторов, магнит для всей страны и иностранных туристов – культура народов Севера, она уникальна, она самобытна. Ради того, чтобы к ней прикоснуться, зайти в чум, попробовать национальную кухню, люди готовы приезжать издалека», – говорил весной прошлого года глава региона.

Он отмечал, что именно местные жители должны стать первыми и основными потребителями турпродукта.

«Мы понимаем, что у нас большой дефицит инфраструктуры. Мы понимаем, что нужно наполнять содержанием программу пребывания гостя. В ручном режиме мы научились уже это делать. Когда к нам приезжают небольшие делегации гостей, удаётся делать так, что у людей – это одно из лучших впечатлений в их жизни. <…> Теперь наша задача – постараться сделать это массовым продуктом», – пояснял Дмитрий Артюхов.

Салехард, Наталья Ефремова

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