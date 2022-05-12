Извращенца из Ставрополя осудят за демонстрацию половых органов ребёнку из Ноябрьска

Жителя Ставрополя будут судить за развращение девочки из Ноябрьска через Интернет. Злоумышленник отправлял девочке порнографические фото и показывал свои гениталии в видеобеседах. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК Ямала 12 мая 2022 года.

Когда ямальские правоохранители расследовали преступление в отношении несовершеннолетней девочки из Ноябрьска, они обнаружили ещё десятки эпизодов – злоумышленник отправлял детям развратные фильмы и материалы и в другие регионы страны.

«Следователями установлен еще 51 эпизод насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, совершённых обвиняемым с использованием сети Интернет, а также распространение среди них порнографических материалов. Потерпевшими по уголовному делу признано 29 малолетних из различных регионов России в возрасте от 8 до 12 лет», – уточнили в следственном управлении.



В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело направлено в суд.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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