Ямальский политик скончался после болезни

Ямальский политик Александр Евай скончался после болезни. Он был депутатом Заксобрания Ямала, а также возглавлял ассоциацию «Ямал – потомкам».

Соболезнования семье г-на Евая выразили его бывшие коллеги.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Вадетовича Евай по поводу его безвременного ухода. Это тяжёлая потеря для всего Ямала. Александр Вадетович был депутатом окружного парламента трёх созывов, настоящим примером служения профессии, добрым человеком, самоотверженным тружеником и истинным патриотом. Его вклад в развитие Ямала неоценим, работа по защите прав коренных северян – бесценна», – написали в официальном телеграм-канале окружного Заксобрания.

О том, что Александр Евай болел, написала телекомпания ГТРК Ямал.

Салехард, Наталья Ефремова

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