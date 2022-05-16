Аэропорт Салехарда временно не принимает самолёты

Аэропорт Салехарда в понедельник, 16 мая, временно не принимает самолёты из-за тумана. Вылет рейса Екатеринбург-Салехард авиакомпании «Ямал» задерживается на час: изначально он планировался на 8:05, по предварительным данным, если погода позволит, полёт состоится в 9:05.
Об этом пассажирам рейса сообщил командир воздушного судна.
Салехард, Наталья Ефремова
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