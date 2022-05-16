На Ямале глава села незаконно дарил квартиры

В отношении главы села Гыда возбуждено уголовное дело за махинации с муниципальной собственностью. Чиновник в нарушение закона передал гражданам на условиях соцнайма квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.

«Несмотря на объявленное прокурором района предостережение о недопустимости нарушений закона, с нанимателями жилых помещений были заключены договоры приватизации, в результате чего квартиры выбыли из муниципальной собственности. Противоправные действия должностного лица привели к нарушению прав нуждающихся в жилых помещениях жителей села Гыда», – рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Прокурор Тазовского района направил материалы проверки в следственные органы, по итогам их рассмотрения в отношении главы администрации села возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления).

Тазовский район, Ольга Федорова

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