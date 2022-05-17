Бывший заместитель ямальского мэра получил должность в окружном депстрое

Бывший заместитель главы Лабытнанги (ЯНАО) Сергей Власенко стал первым заместителем директора департамента строительства и жилищной политики Ямала.
Об этом сообщается на сайте депарамента. Сергей Власенко будет курировать вопросы в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме государственных капитальных вложений в объекты капстроительства государственной собственности округа и муниципальной собственности (управление экономики строительства, управление строительства и стройиндустрии).
Салехард, Ольга Федорова
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