«Люди ждут от губернатора решения своих проблем»: губернатор Артюхов о принципах общения с населением

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о своих принципах коммуникации в соцсетях. Он считает важным рассказывать всем подписчикам о позитивных изменениях, а острые проблемы обсуждает с людьми на очных встречах. Г-н Артюхов также поделился в беседе с агентством «Новый День» своими размышлениями о переходе в «Телеграм».

По мнению Дмитрия Артюхова, «Вконтакте» получил серьёзный шанс на рост после ухода «Инстаграм»*, но пока не все подписчики аккаунта губернатора ЯНАО из заблокированной соцсети перешла на площадку «Вк».

«Соцсеть «Инстаграм»* была наиболее привычная для такого рода коммуникаций (общения с жителями региона – прим.ред.). Мы сейчас все любим визуальный контент. «Телеграм» всё-таки больше история про текст. «Вконтакте», к сожалению, медленно перестраивается, хотя для «Вк» это шанс занять свою нишу. В любом случае, мы потеряли часть аудитории. Это, с одной стороны, плохо, с другой – заставляет нас что-то новое придумать, искать», – поделился размышлениями глава ЯНАО.

На вопрос, почему в отличие от других уральских губернаторов он редко инициирует у себя в аккаунте публикации на злободневные темы, такие как нападения собак, он ответил, что открыт к их обсуждению на очных встречах. Также подобные вопросы люди оставляют в комментариях – и они всегда отрабатываются в индивидуальном порядке, а на широкую аудиторию губернатор старается дать разъяснения, когда вопрос уже получил решение.

«Люди ждут от губернатора решения. Им не нужна от губернатора констатация факта, что проблема есть. Что касается позитивных инфоповодов, Ямал – это место, где они генерируются, есть движение вперёд, есть хорошие результаты. Убеждён, люди должны об этом знать. У нас в стране принято искать что-то плохое, поругать что-то – это часть национального сознания. Я предлагаю говорить о хорошем», – сказал Дмитрий Артюхов.

Он добавил, что на «живых» встречах с жителями всегда обсуждаются самые острые, актуальные вопросы.

«Точно я не тот человек, который уходит от проблемных вопросов. И на любых встречах с людьми, с населением, я всегда жду проблемных вопросов, меня заготовленные благодарности злят», – пояснил собеседник.

По словам Дмитрия Артюхова, Ямал отличается тем, что каждый крупный город живёт своей жизнью, она у всех разная, несмотря на то, что все вместе – это единый регион. Люди предпочитают читать новости о своей территории.

«Проблем много, их надо обсуждать, но некоторые из них локальны. Особенность Ямала в том, что он очень разный, он очень большой. И проблемы Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Тазовского – они разные. Я всё-таки глава всего региона. Можно обсуждать глобально салехардскую проблему, но я же буду это транслировать на весь регион, и для ноябрян актуальной эта публикация не будет», – рассуждает губернатор.

Дмитрий Артюхов рассказал: он стремится избегать публичной критики подчинённых. Это не всегда способствует решению проблемы.

«Я не сторонник перекидывания ответственности, комментариев, что главы не доработали, заместители не досмотрели. Конечно, когда ты говорил об этом несколько раз, а человек проигнорировал, публичное порицание необходимо. Но системно плохая работа подчинённых говорит, прежде всего, о плохой работе самого руководителя. Важно, чтобы был командный дух. Если ты дал человеку ресурс, а он не смог решить проблему, он, конечно, должен нести ответственность. Но все ситуации разные – есть такие, когда решение сложное и требует много времени», – заключил Дмитрий Артюхов.

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