Силовики выехали на месторождение Ямала, там в пожаре погибли люди

После тушения пожара на месторождении в Тазовском районе ЯНАО в вагон-городке нашли тела трёх погибших. Следователи выехали на место ЧП. Об этом сообщает 19 мая 2022 года пресс-служба следственного управления СК Ямала.

«На территории вагон-городка, расположенного в районе Новозаполярного нефтегазоконденсатного месторождения, утром 19 мая 2022 года произошёл пожар. В ходе локализации возгорания силами Новоуренгойского пожарно-спасательного гарнизона обнаружены тела трёх граждан», – уточнили в ведомстве.

Там добавляют, что территория отдалённая. На месте будут работать следователи, следователи- криминалисты, сотрудники полиции.

Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела будет принято позднее.

Уважаемые читатели, подписывайтесь на наш паблик «Вконтакте» и телеграм-канал. Там всегда свежие и интересные новости.

Тазовский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»