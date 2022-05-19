Следователи выясняют причины смерти мужчины, которого нашли на улице в Салехарде

В Салехарде следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины – тело погибшего нашли случайные прохожие на улице Б.Кнунянца 19 мая 2022 года. Как рассказала «Ямал Медиа» женщина, обнаружившая человека, она возвращалась с обеда и увидела в кустах лежащего на земле незнакомца. Она обратилась к другому прохожему, который подтвердил, что мужчина не дышит. Люди вызвали полицию.

«Следователь работает на месте происшествия. Выясняются обстоятельства ЧП. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причин смерти. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено», – уточнили на вопрос агентства «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

На виде погибшему 40-45 лет. На его руках рабочие рукавицы, а рядом обнаружен топорик. Возможно, мужчина выполнял какие-либо работы рядом с местом, где его нашли. Не исключено, что ему стало плохо. Однако пока говорить о причинах смерти преждевременно.

Салехард, Юлия Фролова

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