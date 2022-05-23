В подвале дома Нового Уренгоя наши поддельный коньяк Hennessy

В подвале одного из домов Нового Уренгоя правоохранители нашли поддельный алкоголь. Как уточняют в прокуратуре Ямала, в этом помещении находится магазин.

«У предпринимателя изъято 906 бутылок спиртосодержащей жидкости, из них 746 бутылок контрафактного алкоголя (отсутствовали акцизные марки) на сумму более 300 тыс. рублей. Незаконным использованием товарных знаков алкогольной продукции правообладателям причинён ущерб на сумму более 890 тыс. рублей», – говорится в сообщении надзорной инстанции 23 мая 2022 года.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии) и ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

Как видно на фотографии прокуратуры, в ходе проверки нашли в том числе коньяк Hennessy.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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