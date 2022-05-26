Ямал направил в федеральный бюджет 1,6 триллионов рублей в 2021 году

Более 1 триллиона 615 млрд рублей налоговых доходов направил Ямал в бюджет РФ в 2021 году. Это на 62% больше чем в 2020 году. Об этом заявил 26 мая 2022 года на заседании Заксобрания ЯНАО первый замдиректора департамента финансов округа Андрей Захаров.

Согласно представленной Депфином справке, мобилизованные с Ямала средства составляют 10% федерального бюджета. Большую часть также мобилизует соседний ХМАО – их доля в бюджете РФ составляет 24%. Доля Москвы – 12%.

Бюджет Ямала по итогам 2021 года получил профицит – 19,1 млрд рублей. Доходы казны составили 256,9 млрд рублей.

При этом, как уточняют в Заксобрании, поступление налога на прибыль организаций в сравнении в 2020 годом увеличилось в 1,8 раза. Значительный рост поступлений налога на прибыль организаций по сравнению с 2020 годом связан с улучшением финансовых результатов деятельности крупнейших налогоплательщиков – нефтегазовых компаний.

Салехард, Юлия Фролова

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