В Салехарде отложили строительство огромного парка из-за санкций

В Салехарде отложили строительство дорогостоящего экопарка из-за санкционных рисков: там планировалось много иностранного оборудования. Об этом заявил глава столицы Ямала Алексей Титовский 27 мая 2022 года. Его слова цитирует «Север Пресс». Парк должен был расположиться на площади 62 гектара.

«Мы уже готовы были приступить к его созданию, но экономическая ситуация несколько изменилась. Проект был очень серьёзно заполнен оборудованием, в том числе и иностранного производства. Чтобы нивелировать риски, мы пока отложили создание экопарка на более поздний период. Пока не буду говорить, когда это произойдёт, будем принимать решение исходя из ситуации», – сообщил Алексей Титовский.

В январе 2022 года г-н Титовский заявлял, что работа над созданием дизайн-проекта первого этапа реализации «Тундра-парка» находится в завершающей стадии. В мае должны были приступить к строительству.

Как ранее сообщали власти города, в парке должны были появиться масштабные тематические детские площадки, экотропа, тёплые павильоны с пунктом проката зимнего инвентаря, кафе и пункт обогрева. Также планировалось строительство скоростной трассы, где жители города смогут кататься на лыжах или оленях.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»