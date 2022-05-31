«Чтобы поддержать статус ресторана»: правительственная гостиница Ямала покупает посуды на 1,2 млн рублей (ФОТО)

Гостиничный комплекс «Ямальский», который принимает VIP-гостей правительства региона, закупает фарфоровой посуды на 1,2 млн рублей. Казённое учреждение, которое заведует комплексом, разместило соответствующую документацию на госзакупках. Там чётко прописаны параметры посуды и даже приложены фото.

Как указывают чиновники, посуда определённой марки и дизайна нужна, чтобы поддерживать классификацию 4 звезды, имидж и статус ресторана, так как для сервировки и украшения стола необходимы различные формы и размеры посуды. Кроме того, заказчик уточняет, что посуда заказывается определённого вида «для гармоничного сочетания посуды с интерьером и стилем ресторана».

Всего гостинично-транспортный комплекс «Ямальский» заказывает 36 различных видов предметов посуды – соусники, салатницы, тарелки для плова, горшочки, чайные пары, сливочники, кружки, блюда для нарезок.

Цвет – голубой с рельефной поверхностью, имитирующей гончарную работу. Глянцевая поверхность.

Цена некоторых тарелок превышает 1200 рублей. Итоги аукциона ещё не подвели.

ГКУ «Гостинично-транспортный комплекс Ямала» – это комплекс правительственных зданий, куда входит резиденция губернатора Ямала, гостиница для вип-гостей главы региона, постройки.

Салехард, Наталья Ефремова

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