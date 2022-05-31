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Конфликт на Украине

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Вторник, 31 мая 2022, 12:47 мск

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Во время спецоперации на Украине погиб контрактник из Лабытнанги

Во время спецоперации на Украине погиб контрактник из Лабытнанги Андрей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии 31 мая 2022 года.

«Наш герой служил командиром отделения сбора и эвакуации раненых. Спасение жизней товарищей – его боевая задача, которую он до последнего шага выполнял с честью и храбростью настоящего воина», – говорится в сообщении администрации.

Глава Лабытнанги Марина Трескова выразила соболезнования семье Ивановых.

В мэрии обещают оказать помощь семье погибшего военнослужащего.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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