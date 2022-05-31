TotalEnergies не хочет уходить с Ямала

Компания TotalEnergies не хочет уходить из проекта на Ямале «Ямал СПГ». Как заявил гендиректор фирмы Патрик Пуянне, не в его полномочиях принимать решения о том, чтобы оставить Европу без газа, в котором она так нуждается. Об этом он сказал в эфире BFM tv.

Как пишет издание, нефтяной гигант пока не намерен продавать свои российские активы, в частности 20% акций «Ямал СПГ», производящего сжиженный природный газ.

«Нам нужно продолжать снабжать Европу», – пояснил Патрик Пуянне. Он добавил, что санкции против Москвы на данном этапе не вынуждают его группу уйти с Ямала. «Мы будем уважать все решения европейских правительств. На данный момент они не принимают никаких санкций против газа, потому что они в нём нуждаются. Если я, частная компания, заменю Штаты, чтобы решить, что я больше не буду поставлять газ, который, по словам Европы, ей нужен… Это не моя роль».

По его словам, как только санкции будут приняты, компания приостановит действие контракта.

Ранее TotalEnergies сообщала, что полностью прекратит закупки российской нефти и нефтепродуктов не позднее конца 2022 года, а также не будет больше выделять финансирование для проекта «Новатэка» «Арктик СПГ – 2», в котором владеет 10%.

Салехард, Наталья Ефремова

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