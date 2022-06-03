В Ноябрьске осудят полицейского, который обманывал знакомых и брал с них взятки

В Ноябрьске будут судить инспектора ДПС, который брал взятки за проезд грузовиков без документов. Он обманывал коммерсантов, говорил, что может обеспечить проезд транспорта без специальных разрешений. Иногда машины проскакивали через пункт контроля, потому что он им помогал. Иногда просто благодаря удачному стечению обстоятельств.

Уголовное дело расследовали сотрудники СУ СК ЯНАО. Квалификация – ч.3 с.159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

Как сообщают в следственном управлении СК Ямала, инспектор ДПС был знаком с сотрудниками коммерческой организации, чьи грузовики он обещал пропускать без документов.

«2021 году в городе Ноябрьск двое представителей коммерческой организации, вступив в преступный сговор, предложили знакомому инспектору ДПС ГИБДД ОМВД России по Ноябрьску за вознаграждение организовывать и обеспечивать при отсутствии специальных разрешений беспрепятственный проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, находившихся в пользовании общества с ограниченной ответственностью, по автомобильным дорогам ЯНАО», – раскрывают обстоятельства совершения преступления силовики.

За каждый проезд полицейский получал от 10 до 15 тыс.рублей.

В прокуратуре Ямала уточняют, что инспектор ДПС осуществлял службу на участке подъездной автомобильной дороги к Ноябрьску. Общая сумма вознаграждений составила 65 тыс. рублей.

Действия лиц, обвиняемых в передаче денежных средств, квалифицированы по ч. 1 ст. 291.2, ч.3 ст.30 ч. 1 ст. 291.2, ч.3 ст.30 п. «а» ч. 4 ст. 291 (2 эпизода), п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде залога, а также запрета на определенные действия, в том числе запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения.

Дело направили в суд Ноябрьска.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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